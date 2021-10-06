В Новом Уренгое задержали рецидивиста из соседнего региона с крупной партией наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое сотрудники полиции пресекли деятельность по незаконному обороту наркотиков в крупном размере. Все началось 18 августа 2021 года, когда правоохранителям поступил сигнал о мужчине, находящемся без сознания в автомобиле.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и медики. Последние госпитализировали пострадавшего в больницу с диагнозом - наркотическое опьянение.

- В ходе осмотра машины были обнаружены весы, различные приспособления, упаковочные материалы, предназначенные для фасовки наркотиков, флэш-карты и ноутбук. Флэш-карта содержала около 420 фотографий с тайниками-закладками. В дальнейшем из них было изъято 30 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, внутри оказалось наркотическое средство синтетического происхождения массой более 47 граммов, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Злоумышленником оказался ранее судимый житель ХМАО 1980 года рождения. Сейчас он обвиняется по ч. 3 ст. 30 п. г и ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

На данный момент мужчина находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.