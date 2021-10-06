Фото: Ямальский СПИД-Центр

Ямальский СПИД-Центр возобновляет оказание платных медицинских услуг. В их перечень входит прием узких специалистов, проведение диагностических и лабораторных исследований и получение психологической помощи.

Также напоминаем, что в учреждение работает пункт вакцинации против COVID-19. Подробную информация о прохождении медицинских услуг и записи на прививку можно получит по телефону регистратуры: 8 (3496) 42-80-45.

Записаться на тестирование на COVID-19 можно по номеру: 8 (3496) 45-02-01. Специалист принимает в будние дни с 8:30 до 15:00.

На днях в СПИЦ-Центре закрыли коронавирусное отделение, работавшее четыре месяца. За это время в нем прошли лечение более 250 пациентов из Ноябрьска и близлежащих городов.