Власти Муравленко выплатят ребенку моральную компенсацию за укус собаки Фото: Вера Зенина

Власти Муравленко выплатят ребенку, на которого напала собака, моральную компенсацию. Оказалось, что администрация не выполняла должным образом обязанности по отлову животных, из-за чего на улицах развелось множество бездомных псов.

- Установлено, что в апреле 2021 года в результате ненадлежащего исполнения администрацией города обязанностей по отлову безнадзорных животных, на мальчика напала бездомная собака В результате ребенок получил телесные повреждения в виде укушенной раны правой голени, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Чтобы соблюсти права ребенка, прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал взыскать с властей компенсацию морального вреда.

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав местную администрацию выплатить пострадавшему ребенку 50 тысяч рублей.