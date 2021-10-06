Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 октября 2021 7:03

В Тарко-Сале отделение для больных коронавирусом увеличилось до 50 коек

Сейчас там проходят лечение 43 человека
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Пуровском районе обстановка по заболеваемости коронавирусом остается напряженной. Наибольшее опасение вызывают очаги, возникающие в организованных коллективах. Только за первые пять дней октября прирост составил 126 случаев.

В связи с этим число мест в отделении для больных коронавирусом увеличено на 10 коек - всего их 50. Сейчас на лечении в госпитале находятся 43 человека, включая двоих детей.

Медицинскую помощь пациентам оказывают 18 сотрудников Тарко-Салинской ЦРБ, в числе которых три врача во главе с врачом-фтизиатром Андреем Кузиным.

- За время пандемии специалистами ТЦРБ приобретен большой опыт борьбы с инфекцией в самых сложных ситуациях. На сегодняшний день у нас есть все необходимое для лечения пациентов - лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и специальное медицинское оборудование, - рассказал главный врач ТЦРБ Евгений Евсеев.