Для пассажиров новоуренгойского аэропорта открылось уютное кафе

Фото: группа аэропорт Новый Уренгой

Аэропорт Нового Уренгоя становится более комфортным для пассажиров. Яркое подтверждение этого - кафе «Coffee Sky», открывшееся в зоне вылета (после предполетного досмотра).

В нем имеется широкий ассортимент кофейных напитков и чая, а также соки, десерты и закуски. А уютный интерьер располагает к приятному времяпрепровождению в ожидании рейса.

Также напоминаем, что сейчас в городском аэропорту продолжается строительство пассажирского терминала. На данный момент работы по монтажу металлоконструкций завершены на 99% - использовано свыше 1 500 тонн металла.

Кроме того, уже завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы. На укладку бетона специалистам понадобилось четыре месяца, за это время на полосе длинной 2 километра 550 метров и шириной 46 метров было уложено более 115 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.