Онкологическое отделение Салехардской ОКБ возглавил врач-хирург из Челябинска

Фото: Салехардская ОКБ

Онкологическое отделение Салехардской ОКБ возглавил опытный хирург-онколог Андрей Антонов. Ранее от 15 лет трудился в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.

За время работы в онкоабдоминальном отделении врач овладел практически всем спектром операций на органах брюшной полости. Опытный хирург проводил операции на желудке, тонком и толстом кишечнике, прямой кишке, мягких тканях, коже и лимфатическом аппарате. Кроме того, он проводил химиотерапию пациентов с профильной патологией.

- На Ямал я приехал по приглашению. Регион встретил гостеприимно - оплачен переезд, получил «подъемные» на обустройство. На данный момент решается вопрос с жильем. Знакомлюсь с коллегами по округу. Радует, что некоторых ямальских врачей я знаю лично, так как был опыт совместной работы в Челябинском онкоцентре. Однако, главная задача врача все же оказывать помощь, лечить и помогать, а потому с первых недель работы я уже начал оперировать. Первые пациенты уже выписаны», - рассказал Андрей Антонов.