В Губкинском при аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка иномарки

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, одна из аварий произошла 5 октября на пр. Мира, д. 40 в Губкинском.

- Около 08:20 утра водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением, из-за чего наехал на препятствие. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка иномарки госпитализирована, - добавили в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Еще одна авария произошла также 5 октября. На 74 километре автодороги Ноябрьск - Вынгапуровский, около 10:00 утра, водитель автомобиль «Dodge» потерял контроль над машиной. В результате авто съехало в кювет и опрокинулось, а пострадавшую пассажирку транспортного средства доставили в больницу.

Также отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 19 ДТП, а с начала года - 3 633, в которых 22 человека погибли и 208 получили травмы, в том числе 19 детей.