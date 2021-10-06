Погода на Ямале на 6 октября: снова дожди

Погода на Ямале на 6 октября

В среду, 6 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +6, ночью +8. Ветер 9-16 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +8, ночью +5. Ветер 6-11 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром - дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 5-9 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром и вечером - дождь. Днем +7, ночью +6. Ветер 8-12 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +7, ночью +5. Ветер 6-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +7, ночью +5. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +6, ночью +8. Ветер 8-13 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - дождь. Днем +6, ночью +4. Ветер 6-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.