В Ноябрьске закрыли инфекционный госпиталь, расположенный на базе Ямальского СПИД-Центра

Фото: Ямальский СПИД-Центр

В Ноябрьске закрыли коронавирусный госпиталь на 60 коек, расположенный в Ямальском СПИД-Центре. Он открылся в июне текущего года, когда был зафиксирован очередной подъем заболеваемости. За четыре месяца работы в нем прошли лечение более 250 пациентов из Ноябрьска и близлежащих городов. На данный момент в здании уже проведена полная дезинфекция всех помещений.

- Эпидемиологическая ситуация в регионе остается по-прежнему напряженной, но сейчас у нас уже есть возможность перейти к основному профилю работы - борьбе с ВИЧ/СПИДом. Эпидемия ВИЧ не менее серьезна, чем пандемия COVID-19, поэтому, по возможности, необходимо возобновлять оказание стационарной медицинской помощи пациентам с вирусом иммунодефицита человека, - сообщила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения ЯНАО Людмила Волова.

Отметим, что работа по лечению пациентов с ВИЧ-инфекцией приостанавливалась только в стационарном режиме. Амбулаторный прием проводился специалистами со строгим соблюдением всех мер профилактики.

Также в окружном СПИД-Центре продолжает работать пункт вакцинации против COVID-19. Записаться на прививку можно по телефону регистратуры: 8 (3496) 42-80-45 или на портале «Госуслуги».