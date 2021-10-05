В Салехарде продолжается реконструкция лестницы у Обдорского острога

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается реконструкция лестницы и смотровой площадки у Обдорского острога.

- В настоящее время началась подготовка к обустройству лестничных пролетов, укладке полов на смотровой площадке и на самой лестнице. Чуть ранее строители провели полный демонтаж старой конструкции и вкрутили винтовые сваи под основание - всего их 54. Также подготовлено более 75 кубометров деревянных конструкций, - рассказали в городской администрации.

Новая лестница будет точной копией старой, увеличится только площадь смотровой площадки. Основной строительный материал, используемый при монтаже, - сибирская сосна, доставленная из Кургана.

По словам руководителя МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степана Федченко, работы идут по графику. В скором времени специалисты приступят к завершающему этапу. Окончание работ запланировано на конец октября.