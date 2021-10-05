Ямальцы с симптомами ОРВИ могут получить бесплатные наборы лекарств

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале все пациенты с симптомами ОРВИ получают бесплатные лекарственные наборы. Напоминаем, что данная мера введена по поручению главы региона Дмитрия Артюхова в июле прошлого года. За это время ямальцам выдано более 300 тысяч наборов.

- Этой осенью мы снова наблюдаем, что количество обращений за медицинской помощью пациентов с симптомами ОРВИ растет. Поэтому регионом принято решение о продлении выдачи бесплатных лекарственных наборов. Данная мера поддержки позволяет своевременно начать лечение, тем самым сохранить легкое течение болезни и снизить риск распространения простудных заболеваний, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Пакет с лекарствами от ОРВИ выдают на первичном приеме у терапевта или педиатра, а также при вызове врача на дом.

В зависимости от возраста пациента и симптомов заболевания набор содержит от 7 до 13 лекарственных препаратов. Туда входят противовирусные, жаропонижающие, муколитические, противомикробные и антисептические средства, назальные спреи и витамины. В некоторые комплекты дополнительно входят антибиотик и эубиотик.

Для доставки лекарственных наборов пациентам в больницы региона поступили семь автомобилей амбулаторной помощи. По две машины получили Лабытнангская и Тарко-Салинская больницы, по одной - Губкинская, Яр-Салинская и Аксарковская.