В Ноябрьске жители поселка УТДС негодуют из-за затянувшегося ремонта труб

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Житель Ноябрьска пожаловался в соцсетях на открытые трубы, которые раскопали еще в сентябре для выполнения ремонта. Однако на дворе уже октябрь, а работать никто не спешит. При этом земля уже изрядно затвердела из-за низкой температуры и выпавшего снега.

- С сентября месяца в поселке УТДС перерыли территорию возле домов № 77,78,79 и 80. Когда закроют ямы, кто отвечает за это? - вопрошает недовольный пользователь.

В качестве доказательств он выложил несколько фото, на которых видны разрытые трубы, огороженные лентами.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, за данные работы отвечает «Энерго- Газ-Ноябрьск». Они будут завершены до конца текущего месяца.

Напоминаем, что ранее ноябряне жаловались на некачественный ремонт дорог. В частности, речь идет о разбитом участке асфальта, находящегося между домами №22 и №24 по ул. Советская, выпирающем дорожном покрытии в районе оживленного перекрестка и лужах, образовавшихся из-за трещин. В каждом случае администрация пообещала разобраться в ситуациях.