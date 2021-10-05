Фото: администрация Ямальского района

Ямальский полярный агроэкономический техникум приглашает на повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные методы диагностики и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения».

Посетить курсы могут граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Проходить обучение будет в очном режиме с использованием дистанционных технологий.

Получить дополнительная информацию можно по телефону: 8(34922) 5-28-90.