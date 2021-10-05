На Ямале еще 105 человек подхватили коронавирус

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 105 человек. С начала периода количество заболевших достигло 50 974.

Из общего числа болеющих 670 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 85 из них - в тяжелом состоянии, 31 - находится на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 697 человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 529. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 95 заражений COVID-19, за весь период - 43 445.

Выздоровели за последние сутки 97 человек, с начала пандемии - 48 933.

За последние сутки в России выявлено 25 110 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 110 (8,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 637 427 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 568 человек, с начала пандемии - 6 759 059. Также за сутки зафиксировано 895 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 211 696 человек.