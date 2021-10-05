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Происшествия5 октября 2021 11:22

На трассе между Ноябрьском и Вынгапуровским легковушка ушла под воду

Водитель не справился с управлением
Марина Прохорова
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Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

На ямальских дорогах произошла очередная аварий. Она случилась сегодня, 5 октября, на 54 километре трассы Ноябрьск-Вынгапуровский.

- Водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» не справился с управлением и совершил съезд с дороги. К месту происшествия были направлены четыре человека личного состава и одна единица спецтехники МЧС, - рассказали в ведомстве.

В результате случившегося автомобиль практически полностью оказался под водой. На поверхности осталась только крыша машины. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также напоминаем, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 15 ДТП, а с начала года - 3 614, в которых 22 человека погибли и 206 получили травмы, в том числе 18 детей.