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Общество5 октября 2021 10:47

Дмитрий Артюхов поблагодарил ямальских педагогов за профессионализм и верность традициям

Сегодня по всей стране отмечают День учителя
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил с Днем учителя всех ямальских педагогов, а также отметил их вклад в развитие будущих поколений.

- Огромный интеллектуальный и творческий потенциал сосредоточен на Арктическом севере. Ямальские учителя с честью несут миссию по воспитанию будущего поколения. Их заслуги отражаются в учениках. Школьники Ямала добиваются больших успехов на образовательных конкурсах и олимпиадах. Важно, что помимо школьных знаний наши дети получают уроки честности, доброты и любви к Отечеству, - сообщил губернатор.

Также, по его словам, нелегкий, но благородный труд учителя во все времена пользовался особым уважением и почетом. От мудрости и терпения преподавателя зависит становление и всестороннее развитие детей, их кругозор и нравственная зрелость.

- Благодарю всех учителей Ямала за профессионализм, верность лучшим педагогическим традициям, искреннюю любовь к детям! Желаю успеха, здоровья, благополучия и новых профессиональных побед! Будущее Ямала и нашей огромной страны в надежных руках, - добавил Дмитрий Артюхов.