В Муравленко территорию садоводческого товарищества «Дружба» расчистят от свалок

В Муравленко территории садоводческого товарищества «Дружба» расчистят от свалок Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Муравленко помогла жителям садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» разобраться со свалками, которые скопились на территории.

- Установлено, что на территории земельных участков имелись многочисленные захламления, в том числе отходы I класса опасности (отработанные ртутные лампы), которые размещались в неустановленных местах, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим гособвинитель направила в суд иски о ликвидации несанкционированных свалок, а также возбудил в отношении председателя садоводства административные дела сразу по трем статьям.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.