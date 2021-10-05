Двух тазовчан, страдающих алкоголизмом, лишили водительских прав Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура обнаружила нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки стало известно, что двое жителей, состоящие на учете у психиатра-нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя», имеют водительские удостоверения и могут садиться за руль.

- Управление транспортным средством лицом, страдающим алкоголизмом, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим инцидентам, а также повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц, - отметили в ведомстве.

Далее прокурор обратился в суд с исками, в которых требовал, чтобы мужчин лишили водительских удостоверений. В итоге судья встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования.

После вступления решения в законную силу, северяне больше не смогут садиться за руль.