Двух тазовчан, страдающих алкоголизмом, лишили водительских прав
Фото: Ольга Крыльцова
Тазовская прокуратура обнаружила нарушения в сфере безопасности дорожного движения.
В ходе проверки стало известно, что двое жителей, состоящие на учете у психиатра-нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя», имеют водительские удостоверения и могут садиться за руль.
- Управление транспортным средством лицом, страдающим алкоголизмом, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим инцидентам, а также повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц, - отметили в ведомстве.
Далее прокурор обратился в суд с исками, в которых требовал, чтобы мужчин лишили водительских удостоверений. В итоге судья встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования.
После вступления решения в законную силу, северяне больше не смогут садиться за руль.