На Ямале подрядчики, ответственные за содержание дорог зимой, полностью готовы к работе

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Сотрудники ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» совместно с ГИБДД и работниками дорожно-строительных организаций оценили готовность подрядчиков, занятых содержанием трасс, к зиме. Была проверена заготовка материалов и состояние дорожной техники.

В эту зиму отвечать за содержание дорог будут пять подрядных организаций. Все они укомплектованы соответствующей техникой - это комбинированные машины, шнекороторы, погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры и трактора.

Для борьбы с гололедом заготовлены химические материалы: пескосоль, а также фракционный - отсев дробления горных пород. Песко-соляная смесь используется при температуре воздуха до -12 градусов, а отсев - при более низких температурах. Также заготовлены дорожные знаки и сигнальные вешки для строительства автозимников.

Для предупреждения водителей на потенциально опасных участках будут установлены знаки «Скользкая дорога» и щиты «Внимание, гололед».