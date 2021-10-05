Житель Нового Уренгоя лишился крупной суммы денег, поверив в заработок на бирже

Житель Нового Уренгоя лишился крупной суммы, поверив в заработок на бирже Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился мужчина 1958 года рождения, ставший жертвой мошенников.

- Было установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником биржевой компании. Далее он предложил мужчине заработать денег на торговых платформах. Не заподозрив обмана, северянин дал согласие. Затем, чтобы делать ставки, он открыл счет в платежной системе и перевел на него 17 тысяч 500 рублей. Затем мошенник сообщили ему, что необходимо сделать еще один перевод, однако мужчина догадался, что его пытаются обмануть и прекратил разговор, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.