Нефтяники организовали в Губкинском мастер-класс в день пожилого человека

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Пурнефтегазовцы организовали для представителей губкинской общественной организации «Ветеран» мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека. Профессиональный художник-дизайнер провёл для пенсионеров Губкинского творческий мастер-класс по живописи, предложив на выбор различные композиции. Нефтяники обеспечили начинающих художников всеми необходимыми материалами: красками, кисточками, палитрами и бумагой. Под руководством опытного педагога участники матер-класса создали настоящие картины: морской пейзаж с дельфинами, закат на фоне моря, цветочную поляну и космическую бесконечность. По словам участников, для них это был первый творческий опыт, и они с удовольствием его продолжат. По традиции нефтяники организовали для ветеранов Губкинского и праздничный стол.

«РН-Пурнефтегаз» сотрудничает с ГОО «Ветеран» с момента её основания. Нефтяники более двадцати лет оказывают пожилым людям адресную помощь, а также поддерживают социальные проекты на территории города. К 75-летию Победы в здании организации при финансовой поддержке нефтяников был оборудован музей боевой славы. В прошлом году компания совместно с общественной организацией «Ветеран» реализовала профориентационный проект «Труд наш есть дело чести». Главная цель проекта – рассказать ученикам 8-11 классов Губкинского о наиболее востребованных в регионе профессиях и привлечь старшеклассников на работу в нефтегазовую отрасль.