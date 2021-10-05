Погода на Ямале на 5 октября: к вечеру немного потеплеет

Погода на Ямале на 5 октября. Фото: Вера Зенина

Во вторник, 5 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 9-12 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +3. Ветер 4-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +1, ночью -1. Ветер 5-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег с дождем. Днем +5, ночью +3. Ветер 6-9 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег с дождем. Днем +2, ночью +3. Ветер 4-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем +2, ночью +3. Ветер 9-14 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем +6, ночью +5. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег с дождем. Днем +1, ночью +2. Ветер 4-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.