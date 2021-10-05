В Новом Уренгое подготавливают площадки для пяти теплых остановок

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое появятся еще пять теплых остановок. На данный момент ведется подготовка площадок под их установку.

Как сообщили в администрации города, обогреваемые павильоны появятся: по направлению движения автобуса к Южной части города - остановка «Гимназия», по направлению движения автобуса к ул. Новая - остановка «Богоявленский Собор», по направлению движения автобуса к Южной части города - остановка «Улица Подшибякина», возле здания «Центр творчества» и в районе Коротчаево со стороны дома номер №24 - остановка «Улица Пушкинская».

Отметим, что теплое пространство новых павильонов почти в два раза больше, чем у ранее установленных. Также внутри появится wi-fi и видеокамеры, которые будут передавать изображение на пульт единой дежурно-диспетчерской службы.