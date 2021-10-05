В таркосалинском парке «Здоровье» открылась фотовыставка о животном мире регионе

Фото: администрация Пуровского района

Жители Тарко-Сале могут познакомиться с животным миром Пуровского района, придя на прогулку в парк «Здоровье». Сейчас там располагается тематическая фотовыставка, организованная местным историко-краеведческим музеем.

На современных стендах изображены фотографии птиц и зверей, обитающих в регионе, а также краткая информация о них. Также рядом с фото размещен QR-код, пройдя по которому можно узнать еще больше интересных фактов.

Кстати, пуровчане с интересом разглядывают стенды, отмечая, что идея отлично вписалась в территорию парка. На выставке представлены как всем известные лиса и волк, так и редкие чернозобая гагара, беркут, росомаха и турухтан. В течение года тематика фотовыставки будет обновляться.