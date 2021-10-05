Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 5:34

Старшая медсестра горбольницы Лабытнаги Надежда Ивановна получила почетное звание

Женщину наградили за вклад в борьбу с коронавирусом
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: горбольница Лабытнанги

Фото: горбольница Лабытнанги

Старшая медсестра Лабытнагской городской больницы Надежда Ивановна получила почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». По словам коллег, женщина трудится в медучреждении уже много лет и достойна этого статуса, как никто другой.

В 2020 году Надежда Иванова стала одной из первых медсестер, кто выезжал в составе бригады на заборы биоматериала для исследования на коронавирус.

Также напоминаем, что за вклад в борьбу с COVID-19 почетной грамотой президента РФ наградили еще одну старшую медсестру горбольницы. Татьяна Бей получила заслуженную награду в марте текущего года.