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Звезды4 октября 2021 15:54

В Ханымее открылся виртуальный концертный зал

Он рассчитан на 94 места
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

Теперь жители Ханымея могут наблюдать в онлайн-режиме лучшие концертные выступления российских и мировых коллективов. Это стало возможным благодаря открытию виртуального зала в детской школе искусств.

Для его обустройства были закуплены: микшер, экран, акустическая система и рабочая станция с компьютером.

Отметим, что это первый виртуальный концертный зал, который открылся в регионе на территории сельского поселения. Местные жители уже побывали на первом онлайн-концерте.

- Благодаря проекту ханымейцы получили возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Он формирует и существенно расширяет единое культурно-музыкальное пространство. Сегодня любой из нас может стать его частью, - рассказала начальник управления культуры администрации Пуровского района Любовь Ерохова.