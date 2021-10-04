В Губкинском готовятся к открытию две теплые остановки

Фото: администрация Губкинского

Жители Губкинского задаются вопросами по поводу теплых павильонов. Горожане недоумевают, почему остановка «Лицей» закрыта, а у школы №7 ее вообще нет.

По словам администрации, теплый остановочный комплекс у школы №7 уже прибыл на свое место. Он будет открыт после окончания работ по монтажу, подключению и настройке оборудования. Что касается остановки у лицея, то она будет открыта в течение недели.

Кстати, все комплексы оборудованы системой видеонаблюдения, интерактивными панелями (чтобы посмотреть расписание и маршрут движения транспорта) и кнопкой вызова экстренной помощи 112. Также в павильонах можно будет зарядить телефон.

Напоминаем, что первая теплая остановка появилась в Губкинском минувшим летом. Ее установили возле городской больницы по ул. Мира.