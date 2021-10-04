В Салехарде Обдорский острог ожидает масштабная реконструкция

Фото: администрация Салехарда

Одну из главных достопримечательной Салехарда - Обдорский острог - ожидает масштабная реконструкция. По словам главы города Алексея Титовского, планируется создать многофункциональный и стилистически выверенный комплекс.

В рамках реконструкции будет возведено здание трапезной, предназначенное для встречи гостей и дегустации блюд старорусской и казачьей кухонь. Также будет построено здание для галереи с камерным залом, там планируется проведение выставок, семинаров и конференций. Кроме того, будет обустроена зона отдыха, расширена парковка и выполнен ландшафтный дизайн территории.

Фото: администрация Салехарда

Однако изюминкой проекта станет строительство пешеходного ярмарочного моста. Здесь смогут продавать свою продукцию местные мастера и ремесленники. Также появится пространство для проведения мастер-классов.

- Обдорский острог - это не только достопримечательность города, но и центр культурной жизни, ярмарок, фестивалей для взрослых и детей. Необходимо обустроить территорию, отремонтировать объекты и возвести новые, - рассказал градоначальник.

Фото: администрация Салехарда

Напоминаем, что «Обдорский острог» был построен в 2006 году. С тех пор ремонт в нем проводился только один раз - в 2012 году. Сейчас комплекс пользуется большим спросом у туристов и самих горожан, однако действующие помещения не могут вместить всех желающих. В связи с этим и встал вопрос о реконструкции. Согласно плану, она должна завершиться до 2024 года.

Также напоминаем, что в конце лета началась реконструкция лестницы, ведущая к «Обдорскому острогу». Ее собирают буквально вручную, уже на месте подбирая каждый элемент.

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