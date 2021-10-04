Тюменский аграрный университет поможет юным пуровчанам освоить профессию агронома

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В школе-интернате Самбурга совместно с государственным аграрным университетом Северного Зауралья для учеников 10 классов реализуют проект «Мы выбираем АПК». Он нацелен на профориентацию и наиболее качественную подготовку будущих студентов.

- Этим проектом мы даем возможность подрастающему поколению вывести на новый уровень наш агропромышленный сектор. Идея создания таких профильных групп в школах принадлежит нашему земляку Николаю Бабину. Он в свое время поднял сельское хозяйство района и Ямала на высокий уровень. К сожалению, Николай Андреевич не успел реализовать свой замысел. Но теперь можно смело сказать, что начатое им дело будет жить, как и память пуровчан о нем, - рассказал глава Пуровского района Антон Колодин.

В ходе обучения планируется проведение совместных с университетом учебных курсов, практико-ориентированных занятий и встреч с преподавателями ВУЗа.