В Тазовском районе подросток, едва не зарезавший собутыльника, рискует угодить в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе будут судить 17-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину. По данным следствия, преступление произошло 14 августа в ночное время в селе Гыда.

- Было установлено, что молодой человек повздорил со своим 23-летним знакомым, с которым употреблял алкоголь. Вооружившись ножом, обвиняемый нанес собутыльнику один удар в живот, причинив тяжкий вред здоровью, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Благодаря тому, что потерпевший вовремя обратился в больницу, медикам удалось спасти ему жизнь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.