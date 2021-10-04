На Ямале еще 103 человека заболели коронавирусом

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 103 человека. С начала периода количество заболевших достигло 50 869.

Из общего числа болеющих 658 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 80 из них - в тяжелом состоянии, 28 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 696 человек.

Также за сутки выявлено 20 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 519. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 83 заражения COVID-19, за весь период - 43 350.

Выздоровели за последние сутки 65 человек, с начала пандемии - 48 836.

За последние сутки в России выявлен 25 781 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 034 (7,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 612 317 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 14 526 человек, с начала пандемии - 6 740 491. Также за сутки зафиксировано 883 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 210 801 человек.