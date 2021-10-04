Житель Находки предстанет перед судом за убийство родного дяди Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе будут судить 24-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. По данным следствия, преступление произошло 2 апреля 2021 года в селе Находка.

- Установлено, что при распитии спиртных напитков обвиняемый повздорил со своим дядей. Вооружившись кухонным ножом, он нанес родственнику два удара в область бедра. В итоге мужчина скончался от сильной кровопотери, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и активно способствовал раскрытию преступления.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.