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Происшествия4 октября 2021 12:37

Житель Находки предстанет перед судом за убийство родного дяди

В момент преступления он был пьян
Марина Прохорова
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Житель Находки предстанет перед судом за убийство родного дяди

Житель Находки предстанет перед судом за убийство родного дяди

Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе будут судить 24-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. По данным следствия, преступление произошло 2 апреля 2021 года в селе Находка.

- Установлено, что при распитии спиртных напитков обвиняемый повздорил со своим дядей. Вооружившись кухонным ножом, он нанес родственнику два удара в область бедра. В итоге мужчина скончался от сильной кровопотери, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и активно способствовал раскрытию преступления.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.