В Новом Уренгое уже двое суток разыскивают 12-летнего мальчика

Фото: ОМВД России по Новому Уренгою

В Новом Уренгое разыскивают 12-летнего Никиту Трунова, который ушел из дома 2 октября и до настоящего времени не вернулся. При себе у мальчика был синий джинсовый рюкзак.

Приметы ребенка: на вид 12 лет, рост 145 сантиметров, волосы русые и короткие.

Был одет: куртка синего цвета (сверху камуфляжный рисунок), шарф бело-синего цвета, джинсы черного цвета, ботинки коричневого цвета.

Сообщить информация о местонахождении мальчика можно по телефону дежурной части: 8(3494) 94-48-32.