Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды4 октября 2021 11:42

Ямальские солисты выступят в финале конкурса молодых исполнителей УрФО

Он пройдет в Челябинске с 4 по 8 октября
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские солисты представят Арктический регион в финале конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ». Он пройдет в Челябинске с 4 по 8 октября.

От Ямала выступят победители отборочного этапа конкурса Валерия Смирнова и Ян Шелест из Ноябрьска и Станислав Батурин из Яр-Сале. Всего в отборочном этапе участвовали 16 конкурсантов.

В финале конкурса ребята исполнят три разнохарактерные музыкальные композиции: песню гражданского звучания, популярную из «Золотого фонда» отечественной классики 30-80-х годов XX века и песню по выбору.

Гала-концерт и церемония награждения пройдут 7 октября на сцене Челябинского государственного академического театра драмы.