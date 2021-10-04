В Губкинском пройдет конкурс красоты для девушек

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском объявлен конкурс красоты, таланта и грации для девушек от 18 до 30 лет.

Чтобы стать победительницей, необходимо пройти два этапа. Первый - отборочный - состоится в концертном зале ДК «Нефтяник» 9 октября в 16:00. По его итогам в финал конкурса выйдут десять девушек.

Второй этап пройдет 27 ноября. Кто станет «Красой Губкинского», решит жюри. Выбирать победительницу будут по нескольким критериям: общее впечатление, внешние данные, оригинальность выступления, са также сценическая культура и творческие способности.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.