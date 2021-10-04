В Новом Уренгое отремонтируют забор вокруг школы №15 Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя обнаружила нарушения в деятельности МБОУ «Средняя школа № 15». Оказалось, что ограждение школы содержит проемы, через которые на территорию образовательного учреждения могут проникнуть посторонние.

- Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении прав учащихся на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес директору школы представление, которое осталось без удовлетворения. Тогда гособвинитель направил в суд исковое заявление с требованием устранить нарушения.

В итоге суд встал на сторону прокурора, обязав руководство школы отремонтировать забор. На данный момент исполнение решения суда контролируется ведомством.