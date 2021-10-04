На Ямале нашли живыми трех пропавших мужчин

Фото: "ЛизаАлерт"

На Ямале завершились поиски трех мужчин, объявленных в розыск на прошлой неделе. К счастью, все они оказались живы.

Напоминаем, что двое пропавших были из Салехарда. Так, 29 сентября ушел из дома и не вернулся 47-летний Вячеслав Грызлов, а 1 октября - 39-летний Ильнур Сыдыков. При себе у них были дорожные сумки.

Третий потерявшийся проживал в Ноябрьске. 38-летий Ринат Наибулин был объявлен в розыск ранним утром 2 октября.

Как сообщили поисковики регионального отряда «ЛизаАлерт», всех горожан удалось разыскать 3 октября. Подробности их исчезновения не сообщаются.