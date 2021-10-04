Тазовский филиал АО «Ямалкоммунэнерго» оштрафовали за неправильное хранение горючего Фото: Вера Зенина

Тазовская прокуратура добилась наказания для филиала АО «Ямалкоммунэнерго» за неправильное хранение горюче-смазочных материалов.

- Установлено, что компания в селах Гыда, Антипаюта и Находка, а также поселке Тазовский хранила горюче-смазочные материалы (дизельное топливо) в емкостях, которые не имеют замкнутого земляного обвалования и не обеспечены источником наружного противопожарного водоснабжения. Кроме того, территории складов не ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов, отсутствуют подъезды для пожарных автомобилей, а внутри обвалования группы резервуаров допускается прокладка транзитных трубопроводов, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим руководителю организации было внесено представление, а в отношении предприятия и его руководителя возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 8.2.2 КоАП РФ.

Виновным назначены штрафы на общую сумму 180 тысяч рублей. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.