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Общество4 октября 2021 7:42

Жителей Ноябрьска обучат поварскому искусству всего за два месяца

Курсы проходят в городском колледже профессиональных и информационных технологий
Марина Прохорова
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Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска могут овладеть новой профессией всего за два месяца. В городском колледже профессиональных и информационных технологий проходит бесплатный курс обучения по компетенции «Поварское дело». Он доступен для горожан, которые не могут устроиться на работу по уже имеющейся специальности, а также тех, кто старше 50 лет.

Ведет курс главный эксперт WorldSkills «Поварское дело» Александр Кучеренко. Он расскажет слушателям все секреты поварского искусства и поможет овладеть навыками приготовления вкусных блюд.

По окончании курса слушатели продемонстрируют полученные знания на практике. Им предстоит экзамен и подтверждение квалификации «Повар третьего разряда».

Прохождение обучения стало возможным благодаря нацпроекту «Демография» и федеральному проекту «Содействие занятости».