Ямальские педагоги поучаствуют в профессиональных фотосессиях

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале стартовали мероприятия, приуроченные к Неделе учителя. Одно из самых ярких - проект под названием «Ямальские учителя - это класс». Он предусматривает организацию профессиональных фотосессий для педагогов.

Так, к проекту присоединились известные фотохудожники Алексей Путряев в Салехарде, Анна Михеева в Пуровском районе, Юрий Матяш в Красноселькупском районе, Юлианна Попова и Антон Малайко в Муравленко и Яна Кузнецова в Приуралье.

- Педагоги - базовая и ключевая для каждого общества профессия, без учителя мы не смогли бы двигаться вперед и развиваться. Поэтому я как услышал, сразу же включился в проект и очень горд этим обстоятельством, - сообщил фотохудожник и преподаватель Алексей Путряев.

Всего в регионе развернутся 17 мобильных съемочных студий. По итогам фотосессий пройдет масштабная онлайн-выставка.