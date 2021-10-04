В Новом Уренгое расчищать улицы от снега будут мини-погрузчики

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Власти Нового Уренгоя активно готовятся к приближающейся зиме, обновляя снегоуборочную технику.

- Получили три мини-погрузчика, которые выйдут на смену с первыми сугробами. Таких в нашем техпарке еще не было: маленькие, маневренные, удобнее работать на тротуарах и узких проездах, - рассказал глава города Андрей Воронов.

Также он добавил, что это не последнее пополнение техпарка. В скором времени в город прибудут еще несколько новых машин.

Кстати, предприятие «УГСК» уже полностью подготовило технику к зиме. Сейчас 85 единиц готовы выйти на городские улицы и дворы при первой необходимости.

- Зиму обещают снежную, постараемся учесть опыт прошлого года и отработать с минимальными задержками, - сообщил градоначальник.