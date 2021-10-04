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Общество4 октября 2021 5:03

Погода на Ямале на 4 октября: до +3 градусов

Ветер умеренный
Марина Прохорова
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Прогноз погоды на Ямале на 4 октября.

Прогноз погоды на Ямале на 4 октября.

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 4 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и осадки. Днем +1, ночью +3. Ветер 6-11 м/с.

Надым: пасмурно, вечером - осадки. Днем +3, ночью +1. Ветер 4-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +1, ночью -1. Ветер 3-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем +3, ночью 0. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - осадки. Днем +2, ночью 0 Ветер 3-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем +3, ночью 0. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и осадки. Днем +2, ночью +4. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - осадки. Днем +2, ночью -1. Ветер 3-6 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.