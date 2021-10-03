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Здоровье3 октября 2021 12:43

Коронавирус на Ямале за сутки подхватили 104 человека

Четырнадцать человек заразились на месторождениях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Коронавирус на Ямале за сутки подхватили 104 человека

Коронавирус на Ямале за сутки подхватили 104 человека

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 октября 2021 года увеличилось на 104 человека, из которых 90 человек подхватили ковид в городах и поселках округа, 14 – на месторождениях и производственных объектах. Таким образом, общее число заболевших на Ямале с начала пандемии составило 50 766 человек.

Коронавирус на Ямале на 3 октября в инфографике. Фото: Оперштаб ЯНАО

Коронавирус на Ямале на 3 октября в инфографике. Фото: Оперштаб ЯНАО

Как сообщает Оперативный штаб ЯНАО, с ковидом и внебольничными пневмониями госпитализированы 650 человек. На искусственной вентиляции легких находятся 27 человек, в тяжелом состоянии – 83 человека.

В общей сложности, 48 771 человек выздоровел, 695 человек умерло (11 – за сутки).