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Недвижимость2 октября 2021 17:53

В Ноябрьске появилась современная зона отдыха

Мария Толстихина
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Фото: страница Алексея Романова во"Вконтакте"

Фото: страница Алексея Романова во"Вконтакте"

Фото: соцсети

В Ноябрьске появилась новая зона отдыха, которая располагается по адресу улица 60 лет СССР. Об ее обустройстве рассказал глава муниципалитета Алексей Романов на своих страницах в социальных сетях.

- По сути – это еще один мини-сквер. Тут есть все, чтобы отлично провести время. Можно позаниматься спортом, поиграть с детьми, пройтись по дорожкам или просто посидеть на скамейке. Понимая, что площадка станет местом притяжения для подростков, предусмотрели точку раздачи Wi-Fi. Видеонаблюдение и возможность вызова экстренных служб тоже есть, - отметил он.

Жители муниципалитета также вносили предложения по наполнению площадки, проектировщики их воплощали в своей работе, а готовность вовремя обеспечил подрядчик.