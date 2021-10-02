На Ямале нашли двое мертвых мужчин

Фото: Пикабу Фото: pikabu.ru

В Ямальском районе нашли мертвыми двух пропавших ранее мужчин. Они отправились на снегоходе собирать оленей и не вернулись. Тела мужчин удалось найти в районе Андроповского сора.

О происшествии на номер 112 сообщил житель ямальской тундры. По его словам, два оленевода на снегоходе выехали из чума, расположенного примерно в 13 километрах севернее села Сюнай-Сале, на берегу реки Ум-яха. Больше на связь они не выходили.

На поиски мужчин была направлена группа спасателей. К сожалению, мужчин обнаружили мертвыми. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.