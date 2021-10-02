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Общество2 октября 2021 17:10

В Ноябрьске стало на 371 машинно-парковочное место больше

Мария Толстихина
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Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Фото: соцсети

В восьмом микрорайоне Ноябрьска появилось 371 дополнительное автопарковочное место. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Парковка расположена в районе домов №123 и 125 на улице Магистральной. Там есть пешеходная зона, которая разделяет стоянку на две части.

- Благодаря региональному проекту инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» и муниципальному «РИТМ» удалось реализовать идеи жителей многонаселенного микрорайона, - заключил заместитель главы муниципалитета Юрий Петров.