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Общество2 октября 2021 6:03

Погода на 2 октября на Ямале: округ окутают дождь и мокрый снег

Ночью в отдельных районах порывы ветра будут до 14 м/с
Мария Толстихина
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Фото: "ЧП Ямал" во Вконтакте

Фото: "ЧП Ямал" во Вконтакте

Фото: соцсети

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС, сегодня, 2 октября, на территории ЯНАО облачно с прояснениями, а также возможны небольшие осадки: дождь и мокрый снег. По западу преимущественно без осадков. Ветер СЗ, С 7-12 м/с. Ночью в отдельных районах порывы ветра до 14 м/с. Ночью температура достигнет отметки -1…-6 градусов, днём 0…+5 градусов.

Международный день ненасилия отмечается по всему миру 2 октября. Как и большинство подобных праздников, он был введен по инициативе ООН. Его основная задача – утвердить культуру мира и терпимости.