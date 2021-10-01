На Ямале фельдшерские пункты и дома культуры отдаленных поселков подключили к Интернету

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале 57 социально значимых объектов отдаленных поселков подключили к Интернету. Речь идет о пунктах полиции в Шурышкарском, Ямальском, Тазовском и Надымском районах, школах в поселках Зеленый Яр и Ягельный, пожарных частях в селах Кутопьюган и Ныда, зданиях администраций в селах Овгорт и Сеяха, а также фельдшерско-акушерских пунктах, домах культуры и других учреждениях.

Теперь Интернет есть в ФАПах Приуральского района (поселки Зеленый Яр, Товопогол, деревня Лаборовая, фактория Паюта), Красноселькупского района (село Ратта), Тазовского района (село Находка, деревня Юрибей, фактории 5-6 Пески), Шурышкарского района (деревня Ямгорт) и Пуровского района (село Халясавэй).

Ямальские учреждения культуры также получили доступ ко всемирной сети. Среди объектов - сельские клубы и дома культуры в Шурышкарском районе (деревня Ямгорт, села Питляр, Горки, Лопхари, Овгорт), Пуровском районе (села Пурпе, Самбург), Приуральском районе (поселок Зеленый Яр), Тазовском районе (село Газ-Сале) и Ямальском районе(села Мыс Каменный, Сеяха) района также библиотеки в селах Кутопьюган, Толька и Сюнай-Сале.

- Департаментом информационных технологий и связи округа совместно с «АО «ЭР-Телеком Холдинг» за три года реализации проекта удалось подключить 137 социально-значимых объектов. В этом году завершены запланированные работы и теперь все медицинские, образовательные учреждения и органы власти Ямала имеют доступ к сети Интернет», - прокомментировал и.о. директора департамента Константин Оболтин.

Отметим, что работы ведутся в рамках реализации проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».