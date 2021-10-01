Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале впервые вручат премии лучшим классным руководителям - это 31 педагог. Все они удостоятся грантов от губернатора в размере 25 тысяч рублей и знаков лауреатов премии.

Перед этим учителя принимали участие в специальном конкурсе. Оценивала педагогов комиссия, в которую вошли представители окружного департамента образования и регионального института развития образования. По условиям конкурса, заявки принимались от педагогов, имеющих стаж работы в сфере образования не менее 10 лет, а также классного руководства не менее трех лет.

- В конкурсе приняли участие 60 классных руководителей Ямала. Наибольшее количество заявок поступило от педагогов Ноябрьска, Губкинского, Нового Уренгоя, Салехарда, Надымского и Пуровского районов. Среди победителей практически половина - учителя начальных классов. Также есть преподаватели русского языка и литературы, истории и обществознания, технологии, биологии и иностранных языков, - рассказала заместитель начальника отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО Татьяна Архипова.

Отметим, что специальная профессиональная премия губернатора «За большой вклад классных руководителей в воспитание обучающихся» учреждена впервые в 2021 году, далее она станет ежегодной, сообщает «Нур 24».