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Происшествия1 октября 2021 13:38

В Салехарде осудят приезжего мужчину, который собирался заняться сбытом наркотиков

Ранее у него уже были проблемы с законом
Марина Прохорова
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В Салехарде осудят приезжего мужчина, который собирался заняться сбытом наркотиков

В Салехарде осудят приезжего мужчина, который собирался заняться сбытом наркотиков

Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить 27-летнего жителя Иркутской области, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

- По данным следствия, мужчина приехал на Ямал, чтобы подзаработать денег с помощью закладок с наркотиками, однако заняться преступной деятельностью от так и не успел, поскольку 8 сентября 2021 года его задержали сотрудники полиции. Также у него было обнаружено и изъято наркотическое средство в значительном размере, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Кроме того, в ходе сбора характеризующих материалов, стало известно, что мужчина уже был судим за совершение особо тяжкого преступления в этой же сфере.

Сейчас злоумышленник находится под стражей и дожидается судебного заседания.