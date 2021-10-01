В Салехарде осудят приезжего мужчину, который собирался заняться сбытом наркотиков

В Салехарде осудят приезжего мужчина, который собирался заняться сбытом наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить 27-летнего жителя Иркутской области, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

- По данным следствия, мужчина приехал на Ямал, чтобы подзаработать денег с помощью закладок с наркотиками, однако заняться преступной деятельностью от так и не успел, поскольку 8 сентября 2021 года его задержали сотрудники полиции. Также у него было обнаружено и изъято наркотическое средство в значительном размере, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Кроме того, в ходе сбора характеризующих материалов, стало известно, что мужчина уже был судим за совершение особо тяжкого преступления в этой же сфере.

Сейчас злоумышленник находится под стражей и дожидается судебного заседания.